Ta scena po napisach ma duże znaczenie. O co chodzi w końcówce pierwszego odcinka nowego "Lokiego"?

Jak tłumaczy portal CBR, w pierwszym sezonie "Lokiego" Sylvie ukrywała się przed TVA w apokalipsach, przez co nie mogła cieszyć się swobodnym podróżowaniem w czasie. W poprzedniej części bohaterka dokonała zemsty na wariancie Kanga Zdobywcy (Jonathan Majors), zwanym Tym, Który Trwa, co wreszcie dało jej wolność wyboru. Teraz postać może wszystko: i nie dotoczy to tylko zamówienia każdego dania z restauracyjnego menu, ale i wykorzystania możliwości oferowanych przez tę konkretną linię czasu, w której się znalazła.