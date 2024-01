Szymon Hołownia ocenił dawną TVP. Padły najcięższe oskarżenia

- Mam w życiu doświadczenia z pracy w ratownictwie, z pracy w sytuacjach nagłych, kryzysowych. Stąd wiem, że z fotela może mądrzyć się każdy, ale gdy mamy sytuację krytyczną, powinien decydować ten, który jest na miejscu zdarzenia i to on podejmuje decyzje. Tu na miejscu był minister kultury. Ufam w to, że zrobił to najlepiej, jak w tych okolicznościach, a nie w sterylnej sali wykładowej, mógł, by osiągnąć pożądany efekt, by TVP Info jak najszybciej przestało sączyć truciznę w serca i umysły Polaków - stwierdził w rozmowie z portalem gazeta.pl.