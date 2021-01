Szymon Hołownia pokazał, kto był jego ślubnym świadkiem. To znana postać

Szymon Hołownia o słowach kard. Stanisława Dziwisza: to porażające, brak słów

"To już pięć lat. Właśnie przypomnieliśmy sobie z Ulą, że wczoraj mieliśmy rocznicę ślubu cywilnego (kościelny mieliśmy tydzień później, tę datę pamiętamy bardziej). Uznaliśmy, że skoro to nasz ślub, więc zrobiliśmy to po swojemu - na cywilnym byliśmy w sumie w piątkę (w tym świadkowie: Asia, siostra Uli i kolega Marcin Prokop), na kościelnym: chyba w dziesiątkę czy dwunastkę: tylko my i najbliżsi. Początek najfajniejszej podróży w moim życiu. Dzięki, Uleńko!" - napisał Szymon Hołownia na Instagramie.