Szykują się zwolnienia w Polsacie? "Dowbor i Hyży są zagrożeni"

Zmiany obsadowe, wielkie transfery i zaskakujące zwolnienia to stały element branży telewizyjnej. Niedawno było głośno o zwolnieniu, lub jak mówi TVP, "nieprzedłużeniu umowy" pogodynce , która wystąpiła na antenie z serduszkiem WOŚP. Duże zmiany zachodziły też w redakcji "Pytania na śniadanie".

Szczególnie głośno było o zwolnieniu Michała Olszańskiego i Moniki Zamachowskiej. Tłumaczono to "zmianą formuły programu", co nieoficjalnie oznaczało, że dotychczasowi prowadzący byli za starzy do śniadaniówki.