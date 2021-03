Szpital, koronawirus, teraz to. Zmarł ojciec Marcina Wrony

Na początku lutego Marcin Wrona pokazał zdjęcie ze szpitala i poinformował: "Przyleciałem do Polski żeby pomoc chorym rodzicom, a właśnie sam trafiłem do szpitala. Brawo ja". W odpowiedzi wysypały się życzenia zdrowia nie tylko dla samego dziennikarza, ale także dla jego najbliższych . Wieść o tym, że korespondent "Faktów" trafił do szpitala, zaniepokoiła wielu widzów i internautów, ale Wrona nie tracił humoru i żartował ze szpitalnego jedzenia w kolejnych wpisach w mediach społecznościowych.

Po kilku dniach wyszedł ze szpitala, 14 lutego wrócił do Stanów, do pracy i nie minęło wiele czasu, gdy znów został "uziemiony". Dziennikarz podzielił się informacją, że zachorował na Covid-19. "Nie ma co ukrywać. Kolejny kamyczek do ogródka. Dziś rano okazało się, ze to nie przeziębienie ale COVID. Na razie pracuje ze studia w moim budynku, izoluje się i mam nadzieje, ze będzie Ok" - pisał. Trudno jednak mówić o tym, że było OK.