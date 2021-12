Szokujące zakończenie 3. sezonu "Sukcesji". O tym odcinku będzie mówić cały internet

Wcielający się w niego Brian Cox w niedawnej, szeroko cytowanej wypowiedzi, wyraził zaniepokojenie stanem psychicznym Jeremy’ego Stronga, jego zdaniem zbyt mocno zgłębiającym emocjonalność Kendalla. Strong zdaniem starszego kolegi, ma mieć obsesje na punkcie kreowanego przez siebie bohatera, traktując tę rolę tak poważnie, jak swoje własne życie. "Martwię się o to, co takie podejście z nim robi. Jeremy jest na prostej drodze do szybkiego wypalenia. Kendall pochłania całą jego energię, ale rezultat tego zaangażowania jest nadzwyczajny i ze wszech miar doskonały", przyznał w materiale magazynu The New Yorker.