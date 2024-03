"Szogun" hitem Disney+. Wyniki oglądalności mówią same za siebie

Serial "Szogun" - remake

"Szogun" to ekranizacja powieści Jamesa Clavella o tym samym tytule z 1975 roku. Po raz pierwszy tę historię przeniesiono na ekran po pięciu latach. W serialu z lat 80. główne role zagrali Richard Chamberlain i Toshirō Mifune. Polscy widzowie mogli go obejrzeć dopiero po pięciu latach, ale niedzielne seanse odbywały się w większości domów, była to jedna z najbardziej popularnych produkcji tamtych lat.