"Szkoła z TVP" przyciągnęła dzieci przed telewizory. Oglądalność wzrosła o 550 proc.

Pierwszy dzwonek w "Szkole z TVP" zabrzmiał 30 marca . Cykl programów powstał we współpracy TVP i MEN, jako "wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców". Portal Wirtualne Media donosi, że według badań Nielsen Audience Measurement oglądalność TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP3 i TVP Historia w czasie nadawania "Szkoły z TVP" wzrosła o niespełna 3 proc., ale w grupie docelowej (4-15 lat) zanotowano wzrost o ponad 550 proc.

Od 30 marca do 2 kwietnia 2020 r. średnia widownia czterech stacji TVP w godzinach 8-12 wyniosła 137 tys. osób. To o 2,71 proc. więcej niż przed nadawaniem "Szkoły z TVP". Emisja programów dedykowanych uczniom szkół podstawowych spowodowała spadek oglądalności w grupach 16-49 (o 4,69 proc.) i 16-59 (o 13,67 proc.). Ale także gigantyczny (ponad 550 proc.) wzrost w grupie wiekowej 4-15 lat, do której te programy są skierowane.