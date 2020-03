Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamiają projekt „Szkoła z TVP”

Już od 30 marca od godziny 8.00 ruszają pierwsze lekcje z TVP! Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. To efekt podpisanego wczoraj, 27 marca porozumienia dotyczącego realizacji audycji oświatowych dla uczniów szkół podstawowych, między TVP S.A. i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zapraszamy do oglądania!

(tvp)