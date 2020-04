"Szkoła z TVP". Nauczycielki odchodzą po fali hejtu. Zdradziły stawki za lekcje

- Bez żadnych prób, wsparcia, scenariusza ze strony telewizji. Dostałyśmy mikrofony i jedynie wskazówki, do której kamery mówić. Wszystko musiałyśmy wymyślać same – od scenariuszy po materiały dydaktyczne. A nie mogłyśmy korzystać z niczego, co sobie normalnie, na własny użytek przygotowujemy na codzienne lekcje, czyli z YouTube’a czy zdjęć z internetu, bo telewizja wymagała, aby posługiwać się materiałami, do których mamy prawa autorskie - wyznała anonimowa pedagożka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".