"Szkło kontaktowe" zadrwiło z Morawieckiego. "Piosenka w sam raz na sylwestra"

Cały czas nadzieję w sercu nosi, że kiedyś zaczną w niego wierzyć.

Przybył Mateusz i twardo działa, mimo przeciwności woli walczyć.

Nie daje za wygraną, nie daje się, idzie cały czas do przodu.

Przybył Mateusz, idzie z nadzieją.

Wierzy w to, co ma do powiedzenia.

Gabinet z cieni tam, gdzie przeznaczenie się kryje.

Przybył Mateusz, idzie z młodym duchem.

Chce zmieniać świat, daje z siebie wszystko.

Pośród cieni powstaje może nowe światło.