Szczere wyznanie Cezarego Żaka. "Mam już trochę dość aktorstwa"

- W tej sztuce uzależnienie dziennikarzy od władzy jest gigantyczne. I my na scenie opowiadamy o tym, co się z tym wiąże: kolesiostwie, załatwianiu sobie nawzajem stołków, donosicielstwie. Starszy widz przypomni sobie, jak to wyglądało w latach 70., młodszy dzięki niej uzmysłowi, co działo się u nas przez ostatnich osiem lat - stwierdził Żak w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Przy okazji aktor podzielił się smutną refleksją o swojej pracy.