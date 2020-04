Szczepan Twardoch broni nauczycielek w TVP. "Toczcie bekę ze mnie"

Twardoch w mocnym wpisie na Facebooku zwrócił się do wszystkich, którzy "w tych ciężkich czasach muszą toczyć bekę i ulżyć sobie śmiechem", by nie robili tego kosztem nauczycielek występujących w telewizji. Zachęcił, by zamiast nich wzięli na celownik Szczepana Twardocha ("że na zdjęciu sprzed piętnastu lat jestem gruby i mam brzydką marynarkę"), Jacka Dehnela ("że Ananiaszek, bo nigdy się nie myli i w moralnej doskonałości prześcignął wszystkich") czy Łukasza Orbitowskiego, z którym Twardoch współpracuje teraz przy powieści w odcinkach pt. "Na zarazę Zarazek".