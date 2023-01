Szczegóły pogrzebu Gaszyńskiego. Rodzina ma jedną prośbę

Kilka dni przed śmiercią, 10 stycznia, Gaszyński trafił w ciężkim stanie do szpitala. "Marek Gaszyński - gigant polskiego tekściarstwa, autor niezliczonej ilości przebojów i wielu książek, przeuroczy gawędziarz, mistrz dowcipu i celnej pointy, żywa encyklopedia piosenki potrzebuje naszego mentalnego wsparcia. Jest w szpitalu, w ciężkim stanie. Otoczmy go dobrymi myślami... Marku, Przyjacielu - to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Wracaj... proszę, wracaj..." - napisała na Facebooku przyjaciółka mężczyzny, Grażyna Orlińska.