"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Kto został zwycięzcą?

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Znamy zwycięzcę. Fani konkursu Eurowizji długo nie mogli doczekać się tej chwili. Wiadomo, kto będzie reprezentował nas w Rotterdamie.

Już wkrótce 17-latka pojedzie na konkurs główny do Holandii .

"Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Kim jest Alicja Szemplińska?

Alicja Szemplińska jest 17-letnią wokalistką podchodząca z Ciechanowa. Dotarła do finału 10. edycji "The Voice Of Poland", gdzie ostatecznie udało się jej zwyciężyć. W 2016 r. wzięła również udział w autorskim projekcie TVP zatytułowanym "Hit, Hit, Hurra!", który również wygrała.