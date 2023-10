Szaleniec chciał ją porwać i skrzywdzić. Odeszła z telewizji

Prezenterka w miniony wtorek opublikowała w sieci oświadczenie, w którym poinformowała, że to koniec jej kariery w "This Morning". "Dałam znać ITV, że po 14 latach nie wrócę do ‘This Morning’. Wszystkim, którzy przez te wszystkie lata pracowali nad formatem, bardzo dziękuję. To takie trudne pożegnanie... Zawsze będę dumna z tego, co razem zrobiliśmy. Dziękuję wszystkim w ITV za wsparcie. Każdemu gościowi, który zasiadł na naszej sofie".