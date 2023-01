Syn Skiby rozjuszył Jakimowicza. "Gnoju, g... to kogo obchodzi"

"Nie wiesz, dlaczego, gnoju? Normalnie to g... to kogo obchodzi, ale jedyne, co dał ci tatuś, to butę, chamstwo i mieszałeś np. mnie w swoje życiowe szambo" - napisał Jakimowicz na InstaStory, dodają fragment artykułu o telewizyjnym występie syna Skiby.