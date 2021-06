Syn Krzysztofa Krawczyka nie otrzymał spadku. Macocha: "Na żadne miliony nie licz"

O Krzysztofie Krawczyku juniorze zrobiło się głośno po wyemitowanych przez TVN reportażach. Materiał Tomasza Patory widzowie obejrzeli 12 i 13 maja w "Uwadze!" na kanale TVN, czyli ponad miesiąc po śmierci Krawczyka. Zdradzono w nim m.in. to, że jego potomek nie posiada własnego mieszkania, utrzymuje się głównie z renty inwalidzkiej. Choć stara się być samodzielny finansowo, to niestety dochody są zbyt niskie, aby mógł godnie żyć. Co gorsza, jest także ofiarą przemocy.