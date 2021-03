Syn "Królowej życia" przeszedł metamorfozę. Dagmara żartuje z jego wyglądu

W najnowszym sezonie show, którego gwiazdą jest jego mama, Conan pojawił się w całkiem nowej odsłonie. Chłopak nieco zapuścił włosy, a na jego twarzy pojawił się wąs, co nie spodobało się jego mamie. - Wąs! Człowieku, Piłsudski by ci zazdrościł. Zgalamy to… spod nosa – kpiła.

Conan jest oczkiem w głowie swojej mamy, co z pewnością wiedzą wszyscy fani "Królowych życia". Chłopaka nie krępuje już obecność kamer. Przez ostatnie lata się do tego przyzwyczaił. Widać też, że polubił popularność. Na Instagramie śledzi go już prawie 200 tys. obserwujących, z którymi dzieli się codziennym życiem.