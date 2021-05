Sylwia z "Love Island" to niereformowalna kusicielka. Znów to zrobiła!

Sylwia Madeńska doskonale wie, jak kapryśny bywa rodzimy show-biznes. Nic więc dziwnego, że gdy tylko za sprawą wygranej w "Love Island" i udziałowi w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" znalazła się na świeczniku, wykorzystuje swoje medialne pięć minut do granic możliwości. Tancerka, po hucznym i bolesnym rozstaniu z Mikołajem Jędruszczakiem, rozpoczęła karierę influencerki. I trzeba przyznać, że idzie jak burza. Sylwia co rusz nawiązuje nowe współprace i podpisuje kolejne kontrakty, a efektami swoich działań dzieli się z fanami.