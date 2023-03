Sylwia Wysocka została pobita. Gorzko podsumowała wymiar sprawiedliwości

- Jest to batalia, która trwa dwa lata. Jestem niemalże w rozpaczy, dlatego, że skoro ja, w stolicy kraju, będąc osobą medialną, mam tak duże problemy, aby udowodnić prawdę i walczyć o sprawiedliwość, to co mają powiedzieć kobiety z prowincji, z małych miasteczek, ze wsi - pyta retorycznie aktorka w rozmowie ze wspomnianym serwisem.