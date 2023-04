Sylwia Przybysz znowu zostanie mamą. Skarży się na napady lękowe

- Psychika mi mocno podupadła, szczególnie w tych pierwszych miesiącach. [...] Dzieciaczki mieliśmy w żłobku i one przynosiły non stop różne choroby do domu. Większość chorób w ciąży jest niebezpieczna dla matki i dziecka, i jak zdajesz sobie z tego sprawę, że na coś zachorowałaś... Jak byłam w pierwszym trymestrze i wiedziałam, że rozwijają się wszystkie organy: ręce, nogi... Popadłam w ciężki stan, bo nie wiesz, czy wszystko będzie ok. - zwierzyła się Przybysz.