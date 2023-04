Sylwia Nowak wyeksponowała ciążowe krągłości. "Wyglądasz obłędnie"

Sylwia Nowak wkroczyła do show-biznesu w 2013 roku za sprawą serialu stacji Viva Polska "Miłość na bogato". Choć produkcja z udziałem aktorów-amatorów nie należała do najbardziej udanych, przyniosła jej popularność i okazała się przepustką do dalszej kariery. Od tamtej pory Nowak wystąpiła w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych (m.in. filmach Patryka Vegi czy serialach: "Pierwsza miłość", "Barwy szczęścia"), grając głównie epizody, jednak jej największą pasją od zawsze była muzyka.