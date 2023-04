Sylwia Nowak wkrótce zostanie mamą. Pokazała, jak wygląda jej ciało w ciąży

Sylwia swego czasu brylowała też na okładkach czasopism dla panów. Próbuje również zaistnieć w świecie muzyki. - Pewnie gdyby nie mój mąż, dałabym już sobie spokój z muzyką. Przepłakałam wiele nocy, zgrzytałam zębami i wydawało mi się, że moje marzenia już nigdy się nie spełnią. I to właśnie Bartek zmotywował mnie do tego, by nie dać za wygraną. Postanowił mnie wspierać i pomagać mi. Jestem mu za to bardzo wdzięczna - mówiła w rozmowie z Plejadą.