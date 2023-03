Sylwia Nowak zdradziła płeć dziecka. Wyjawiła też imię maleństwa

Teraz Sylwia postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami informacją, jakiej płci będzie jej pierwsze dziecko. "It's a boy" - napisała Nowak, jednocześnie potwierdzając, że wraz z ukochanym lada moment przywitają na świecie synka. Zdradziła również, jak planują dać na imię chłopcu. "No to będzie Stanisław Zbigniew aka Staś Zbyś. Stanisław po moim ukochanym dziadku, z którym byłam bardzo związana - ze względu na muzykę. Zbigniew po tacie męża" - dodała Sylwia. Gratulujemy!