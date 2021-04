Sylwia Madeńska z "Love Island" motywuje internautki. Wie, jak zwrócić uwagę

"Love Island" to program, podczas którego widzowie bacznie przyglądają się uczestnikom, którzy szukają miłości. Trzeci sezon reality-show wystartował pod koniec lutego i przyciągnął przed telewizory masę osób. Do końca programu przetrwały trzy pary: Ania i Czarek, Waleria i Piotrek oraz Caroline i Mateusz. Ci ostatni decyzją fanów wygrali program. Teraz widzowie ciekawi są, czy utworzone w programie pary przetrwają w realnym świecie i śledzą ich każdy krok na Instagramie.

"Dzisiejszy post kieruje bardziej do kobietek. Przeczytałam właśnie fajne zdanie 'Idealne ciało masz wtedy, gdy podobasz się sobie, taką jaką jesteś. Chodzi o pewność siebie, a nie o rozmiar i kształt'. Zaczynamy nowy tydzień i dobrze wejść w ten dzień z taką myślą i energią. Może zabrzmi to jak banał, ale naprawdę każda z nas jest inna i jednocześnie piękna i wyjątkowa. W tym nasza siła. Była to pierwsza moja sesja tego typu i pomimo początkowych obaw jestem zadowolona, że odważyłam się. Sama dla siebie. Kiedy jak nie teraz. To ostatnie zdjęcie z tej sesji, ale już planuje kolejną" - czytamy.