Sylwia Madeńska chwali się nogami. Komentarze mówią same za siebie

Sylwia Madeńska to jedna z osób, które skorzystały z uczestnictwa w reality show. To właśnie ona wraz w parze z Mikołajem Jędruszczakiem wygrała pierwszą edycję "Love Island". Celebrytka doskonale wiedziała, że jednym ze sposobów, by podtrzymać swoją popularność po programie jest aktywne prowadzenie konta na Instagramie. Tym samym spora część jej postów to zdjęcia, na których odsłania swoje wdzięki.