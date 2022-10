Sylwia Madeńska wywija w mikroskopijnym bikini. "Kocham swoje ciałko"

"Kiedyś stresowałam się wyjeżdżać na wakacje, bo panicznie bałam się przytyć. Podczas swojej kariery tanecznej chciałam być non stop fit, co z czasem doprowadziło mnie do zaburzeń odżywiania, ponieważ [...] wciąż nie byłam zadowolona ze swojej sylwetki. A wiecie dlaczego schudłam po Love Island? Bo w końcu zrozumiałam, ze nic nie muszę, a każda sylwetka jest piękna i wtedy bez zbędnej presji na głowie, ze zdrową dietą i ćwiczeniami,kilogramy zaczęły spadać. Teraz, gdy na wakacjach wpadnie dodatkowy kilogram czy dwa, czuje się super, bo kocham swoje ciałko" - wyznała celebrytka.