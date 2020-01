Sylwestrowa Moc Przebojów. Polsat ogłasza sukces swojej imprezy

Według szacunków Polsatu noworoczny toast wzniosło z Sylwestrową Mocą Przebojów 3 mln widzów. Impreza w rytmach disco odbyła się na Stadionie Śląskim w Katowicach.



Michał Wiśniewski był jedną z gwiazd Sylwestra Polsatu (stopklatki/Polsat)

"Ona by tak chciała" Ronniego Ferrari, "Mama ostrzegała" Daj to głośniej czy kultowa "Chihuahua" DJ Bobo to tylko kilka przebojów, które porwały imprezowiczów na Śląsku i przed telewizorami. Specjalne życzenia noworoczne złożyli im między innymi: światowej klasy tenor Andrea Bocelii i jedna z najbardziej uznanych na świecie wokalistek Celine Dion.

"Noworoczny toast wzniosło z nami ponad 3 miliony widzów, co oznaczało w tym momencie udziały 21.9 proc. w grupie komercyjnej 4+ i 29.6 proc. w 16-49. Średnie udziały całej transmisji na wszystkich antenach wyniosły prawie 1/5 w grupie wszystkich badanych, a w przypadku grupy komercyjnej 16-49 prawie 1/4 (dokładnie 24.7 proc.)" – czytamy w oficjalnym komunikacie Polsatu.

W szczytowym momencie Sylwestrową Moc Przebojów oglądało 3,5 miliona widzów. Wyniki podawane przez Polsat nie są zgodne ani z badaniami Nielsena, ani tymi przeprowadzanymi przez TVP. Według pierwszej agencji Sylwestrową Moc Przebojów oglądało średnio 2,19 mln widzów. Jacek Kurski podał wynik średniej oglądalności Polsatu na poziomie 2,1 mln widzów i 2,8 mln w szczytowym momencie.

Na Stadionie Śląskim bawiło się prawie 50 tys. ludzi.

Niesamowite widowisko na scenie zaprezentował Michał Szpak, który przygotował na Sylwestra aż trzy spektakularne kreacje i zachwycił swoimi interpretacjami utworów. "Za krokiem krok" w wykonaniu Cleo czy "Bałkanicę" razem z zespołem Piersi śpiewał cały Stadion.

Nie zawiedli należący do grona najbarwniejszych i zwariowanych artystów ostatnich lat – Sławomir i Michał Wiśniewski. "Miłość w Zakopanem" i "A wszystko to (Bo Ciebie Kocham)" zrobiły prawdziwą furorę.

Klimat szalonych lat 90. wprowadził legendarny utwór DJ Bobo, czyli "Chihuahua", a refren piosenki wyśpiewali wszyscy zgromadzeni na stadionie Ślązacy. Na gorące przyjęcie mogli liczyć również La Bouche i Captain Jack, bo Polacy kochają się bawić w rytm dyskotekowych hitów ostatniej dekady XX wieku.

Publiczność bardzo ciepło przyjęła również młodego wokalistę z Czech - Mikolasa Josefa, który rozgrzał wszystkich utworem "Acapella". Artyści wykonali też głośne covery, bez których nie może odbyć się żadna sylwestrowa dyskoteka i domówka. Na stadionie rozbrzmiewały zatem szlagiery: "Przez twe oczy zielone", "Mydełko Fa" czy "Daj mi tę noc", a także słynne utwory: "Life Is Life", "Sweet Child O’Mine", "You Are So Beautiful" czy "Bo jo cie kochom".

Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzili wspólnie: Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon, Elżbieta Romanowska, Damian Kordas i Rafał Maserak.