Diametralna różnica. Pokazano rzeczywistą oglądalność sylwestra TVP

Mimo to prezes Jacek Kurski i tak obwieścił sukces, powołując się - co warto zaznaczyć - na inne dane niż Nielsena. Prezentując wyniki oglądalności koncertu w Zakopanem na Twitterze, prezes TVP powołał się na dane z dekoderów Netii. Według tych szacunków imprezę telewizyjnej Dwójki oglądało średnio 6,1 mln widzów, a w szczytowym momencie ponad 8 mln. Jeszcze większy był też dystans TVP2 do konkurencji. Według danych Kurskiego zabawę Polsatu oglądało średnio 2,6 mln widzów.