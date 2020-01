Sylwester TVN: widzowie narzekają: "stypa!"

Sylwestrowa impreza TVN-u nie spełniła oczekiwań uczestników. Ludzie są bezlitośni w ocenach. Narzekają na nudę.

Imprezę prowadzili Gabi Drzewiecka, Filip Chajzer, Patrycja Kazadi, Marcin Prokop i Augustin Egurola. Na nowoczesnej scenie w towarzystwie tancerzy gwiazdy wykonywały nie tylko swoje piosenki, ale też znane zagraniczne hity. W przeciwieństwie do sylwestra w Polsacie czy TVP, TVN zupełnie zrezygnowało z disco polo.

Nie obyło się też bez niewybrednych żartów Filipa Chajzera, który słynie z tego, że co jakiś czas musi przepraszać za swoje zachowanie na wizji. Tym razem zapytał współprowadzącą Gabi Drzewiecką, czy ma ochotę "na małego klapsa". Prezenterka zaśmiała się i zapytała, czy ma na myśli takiego klapsa, jak z #meToo. A Chazjer na to, że chodzi mu o klapsa filmowego. Była to zapowiedź występu Tomasza Karolaka, który tego wieczoru z aktora postanowił zmienić się w muzyka.