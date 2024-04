Sylwester Marzeń już nie w Zakopanem. Marcin Miller przestrzega obecne władze: "To byłoby bardzo słabe"

To będzie koniec pewnej epoki. Nowy, wybrany w niedzielę w drugiej turze wyborów samorządowych burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz zapowiedział, że nie chce, żeby w rządzonym przez niego mieście odbywał się "Sylwester Marzeń". To jedna z flagowych imprez TVP, która co roku przyciągała miliony ludzi przed ekrany - ostatnio było to 3,7 widzów - i tysiące do samego Zakopanego.