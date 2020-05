Sylwester Latkowski: kim jest autor "Nic się nie stało"?

Od skrawania do edukowania

Sylwester Latkowski urodził się w Elblągu w 1966 roku. Skończył technikum mechaniczne o profilu obróbka skrawaniem. Wyuczony zawód szybko porzucił. Bez powodzenia starał się dostać do łódzkiej filmówki. Później próbował swoich sił literackich, publikując w magazynie "Poezja". Kiedy pod koniec lat 80. groził mu pobór do wojska, znów podjął naukę. Tym razem w Instytucie Pielęgniarstwa, które wysłało go na praktyki do szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. W 1989 roku, mając średnie wykształcenie, został nauczycielem w wiejskiej szkole w Straszewie. Później podniósł swoje kwalifikacje zawodowe w studium nauczycielskim, kończąc je ze średnim wykształceniem pedagogicznym. Zawód belfra też jednak rzucił.

Reklamówki dla PC, czyli jak Latkowski poznał Kaczyńskiego

W 1989 roku Latkowski angażuje się społecznie po stronie opozycji. Założył w Elblągu Komitet Obywatelski, środowisko, które wspierało Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich. To właśnie wtedy Latkowski poznał Jarosława Kaczyńskiego, ówczesnego kandydata do Senatu oraz wielu obecnych polityków PiS. Wspierał ich kampanię, nagrywając pierwsze reklamówki wyborcze.

Latkowski o przekazaniu materiałów

Na początku lat 90., podobnie jak wielu rodaków, także i on próbuje swoich sił w biznesie. Rozpoczyna handlować żelem do włosów. Tańszy produkt pakuje w modne zagraniczne opakowania. Interes idzie dobrze, dziennikarz otwiera nawet dom handlowy w Kwidzynie, ale po kilku latach popada w konflikt z prawem. Nie chodzi jednak o paragrafy gospodarcze.

Ucieczka do Rosji, kontakty z więzienia

W związku ze sprawą podwójnego zabójstwa w Szczecinie Latkowski był poszukiwany przez Policję. W latach 19993-1998 ukrywał się w Rosji, a swoje doświadczenia z tego okresu opisał w powieści "Wozacy". Po powrocie do kraju został skazany na dwa lata i trzy miesiące więzienia za wymuszenie rozbójnicze. Z więzienia wyszedł z kontaktami i pomysłem na swój pierwszy głośny film - "To my, rugbiści". Za sprawą tego dokumentu o szalikowcach Arki Gdynia został zauważony przez TVP. Niedługo potem dostał swój pierwszy reporterski program. Do telewizyjnej Dwójki zaprosiła go Nina Terentiew, prywatnie matka chrzestna jego córki, Marianny.