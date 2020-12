Nie mogło go zabraknąć? Nie tylko Martyniuk ma powody do zadowolenia

Znamy już coraz więcej szczegółów sylwestrowej oferty największych telewizyjnych stacji. Z uwagi na związane z pandemią koronawirusa obostrzenia sanitarne w tym roku organizacja plenerowych imprez nie jest możliwa. Główni telewizyjni gracze zachęcają więc widzów, by zostali w domu i wybrali właśnie ich stację. Z tego zaciętego wyścigu dobrowolnie wycofał się tylko TVN, zapowiadając na sylwestrowy wieczór emisję dobrze znanych komedii. Dla tych widzów, którzy mimo okoliczności zapragną jednak choć namiastki efektownego show, z pewnością interesujące wydadzą się oferty Polsatu i TVP. Nina Terentiew już zaprosiła na "największą domówkę" w Polsce, na której wystąpią artyści z Polski i zagranicy, idole wielu pokoleń, począwszy od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej czy Maizie Williams z Boney M .

Zarobki gwiazd na Sylwestra, ile stracą w tym roku?

We wtorkowe popołudnie, na profilach TVP w mediach społecznościowych, ujawniono pierwsze nazwiska artystów, którzy wystąpią na tegorocznym "Sylwestrze Marzeń" w Dwójce. Biorąc pod uwagę nieskrywane preferencje muzyczne Jacka Kurskiego, zaproszeni przez TVP muzycy nie zaskakują. I w tym roku, podobnie jak w czterech poprzednich latach, dla widzów Telewizji Polskiej w Sylwestra zagra Zenon Martyniuk . Poza nim pojawi się także inna gwiazda disco polo, Marcin Miller , lider grupy Boys. Do zacnego grona dołączyła też Cleo .

"W tym trudnym czasie pandemii chcemy dać widzom radość, ale również wytchnienie i przekazać pozytywną energię. Zachęcamy was do pozostania w domach i zapraszamy do wspólnej, bezpiecznej zabawy przed telewizorami" - czytamy w Twitterowym wpisie publicznego nadawcy.