Switłana Łoboda dziękuję Polakom za pomoc Ukrainie. Polska premiera singla "Po ukraińsku" na Open FM

- Wojna wywróciła do góry nogami nie tylko życie, a też myśli każdego z nas. Codziennie na jej zakrwawionym płótnie rodzą się i umierają bohaterowie. Nowa piosenka "Po ukraińsku" to mój osobisty hymn podziękowania każdemu, kto broni mojej ojczyzny i każdemu, kto wspiera nas w tej ciężkiej walce. Szczególne podziękowania płyną do Polski za to niesamowite wsparcie i postawę, którą demonstruje wasz piękny kraj - podkreśla Łoboda.