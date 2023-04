Święta w Telewizji WP. Moc wielkanocnych niespodzianek

Później, od 14:00 widzów czeka popołudniowy maraton. Nowego, wiosennego show telewizji WP, "Gospodarze. Czym chata bogata". To serial dokumentalny, w którym przedstawiamy losy pięciu rodzin z różnych, wyjątkowych zakątków Polski – Beskidów, Roztocza, Kociewia, Borów Tucholskich czy Mazur. Gospodarze to lokalni patrioci, którzy zdecydowali się na poprowadzenie agroturystyk. Obserwujemy ich codzienne życie, podglądamy pasje i patrzymy, jak radzą sobie w biznesie. A biznes do łatwych nie należy, bo łączy codzienne życie z pracą. Nierozerwalnie spaja rodzinę w trudach każdego dnia. Angażuje ją i wystawia na próby. Prowadzenie agroturystyki to oddanie i życie w pełnym poświęceniu dla swoich gości. Ale to też piękne relacje z letnikami, niezwykłe, ulotne momenty. Możliwość pokazania Polski w jej najpiękniejszych odsłonach. To regionalne tradycje, kuchnia, język. Wyjątkowe domy, do których z ogromną gościnnością zapraszają Gospodarze! Bo "Gospodarze" to prawdziwi bohaterowie, ich codzienne historie, relacje z niepopoznawanymi ludźmi oraz świadome życie w zgodzie z naturą. Za produkcję odpowiada Constantin Entertainment Polska.