Sąd nie kupił jego tłumaczeń. Świerzyński ostro komentuje wyrok

Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

Bukała dwa lata temu wysłał pismo z wezwaniem do zaprzestania wykonywania "Tawerny". Lider Bayer Full nie odpowiedział, więc sprawa trafiła do sądu. Na mocy nieprawomocnego wyroku Świerzyński ma przeprosić Bukałę oraz zniszczyć nośniki z zarejestrowanym utworem .

Lider jednego z najstarszych zespołów disco polo nie czuje się winny i nie ma sobie nic do zarzucenia.

- Podpisałem umowę ponad 25 lat temu, dostałem licencję z ZAiKS, który potwierdził autorów, zapłaciłem wszystkie tantiemy i nagle po 25 latach zgłasza się człowiek i mówi, że to jest jego. Sąd nie bierze pod uwagę moich umów, tantiem, płatności, które przedłożyłem w tej sprawie. I każe go przepraszać. Za co się pytam? – oburza się muzyk, przy okazji dementując niektóre doniesienia.