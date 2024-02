Wszyscy kłamią, tylko nie PiS? Drwiny z Witek w "Szkle kontaktowym"

- Ci młodzi ludzie, którzy poszli głosować, zagłosowali na tych, którzy ich oszukali. Po prostu oszukali. To są ludzie, którzy zamknęli swój świat w tym świecie internetowym. A jeśli ktoś otworzy internet i poczyta, co w tym internecie jest, to naprawdę trudno się dziwić, że młodzi ludzie tracą orientację, jak wygląda prawda – powiedziała na spotkaniu z sympatykami PiS Elżbieta Witek.