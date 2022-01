"Świat według Kiepskich" kpi z Polskiego Ładu. Przewidzieli przyszłość?

Mimo że bohater grany przez Gąsowskiego był świetnie przygotowany, urzędnik cały czas robił mu pod górkę, wymyślając coraz to bardziej absurdalne wymagania. W końcu, gdy okazało się, że trzeba podpisać dokumenty piórem, którego interesant zapomniał, zadowolony urzędnik podarł podanie i spuentował to słowami: "proszę pana, jak można przychodzić do urzędu tak nieprzygotowanym".