"Świat według Kiepskich" znika z anteny? Polsat komentuje doniesienia

"Świat według Kiepskich" to najdłużej emitowany na świecie sitcom z udziałem aktorów. Zaś w Polsce to drugi najdłużej realizowany serial wciąż pokazywany w TV. Jednak wszystko, co dobre, nie może trwać wiecznie. Kilka dni temu redakcja "Faktu" ustaliła, że przygody ukochanych przez widzów Kiepskich mają właśnie dobiec końca.