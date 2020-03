Susan Boyle była bezrobotną 47-latką. Występ w "Mam talent" zmienił wszystko

Życie Susan Boyle zostało wywrócone do góry nogami, gdy 11 lat temu pojawiła się w brytyjskim "Mam talent". Niepozorna wokalistka szybko została wielką gwiazdą, ale ciągle pamięta o swoich początkach. Udowodniła to na ostatnim koncercie.

- To bez wątpienia największa niespodzianka, jaka spotkała mnie przez lata bycia w tym programie - powiedział Piers Morgan oceniający uczestników w "Britain's Got Talent". Było to w kwietniu 2009 r., gdy Boyle zaśpiewała musicalowy utwór "I Dreamed A Dream" i poderwała publiczność do owacji na stojąco.