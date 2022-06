Superstacja ukarana za obrazę pracowników TVP. Stacja walczy dalej

Jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na stację (obecnie figurującą pod nazwą Wydarzenia24) karę w wysokości 100 tys. zł. Nadawca odwołał się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie, który zmniejszył wymiar kary do kwoty 75 tys. zł. Mimo to władze Superstacji złożyły sprawę do Sądu Apelacyjnego.