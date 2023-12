Superniania dosadnie o Sośnierzu. "Jest pan idiotą"

"Jak co roku mój apel 'nie strzelajmy w Sylwestra' jest aktualny. Ale dziś z komentarzem. W pewnym programie pojawił się niejaki Dobromir Sośnierz. Po apelu dziennikarki 'by nie strzelać w Sylwestra', był uprzejmy powiedzieć.. 'Strzelać, strzelać. Psy chwilę się poboją i im przejdzie. Ludzie są ważniejsi niż zwierzęta'. Panie Sośnierz, jest pan idiotą. Bezdusznym i bez serca - czytamy we wpisie Doroty Zawadzkiej na Facebooku.