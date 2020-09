Supermodelka Plus Size odpowiada na słowa Tyszki: "Dla mnie to głupota"

Rozpoczęła się nowa edycja show TVN "Top Model" i jak zwykle nie zabrakło kontrowersji. Na casting zgłosiła się Agata, dziewczyna o pełnych kształtach, określanych w branży jako plus size.

Tyszka jest znany z tego, że nie rozumie obecności dziewczyn reprezentujących inny niż jeden typ sylwetki w branży modowej. Lata mijają, a on się nie zmienia. Udowodnił to już podczas pierwszego odcinka "Top Model".

Gdy zobaczył Agatę, stwierdził, że mogłaby zmienić coś w swojej sylwetce . Zapytany przez Dawida Wolińskiego, co by zmienił w uczestniczce, odpowiedział: "dwa rozmiary". Koledzy ze składu jurorskiego nie dawali za wygraną, a gdy Tyszka zrobił dziewczynie kilka zdjęć, przyznał, że jest fotogeniczna. Modelka przeszła dalej, ale niesmak wśród widzów po słowach fotografa pozostał.

O tę sytuację zapytaliśmy Justynę Cesarz, zwyciężczynię show Polsatu "Supermodelka super size", która sama jest modelką. O ile znana jest jej postawa Tyszki, to jednak wciąż budzi ona zaskoczenie:

- Według mnie to jest ogromne zamknięcie i szczerze mówiąc głupota. Przecież już od wielu lat na rynku funkcjonują modelki plus size. Tylko dlatego, że sobie coś wymyślił, zamknął się na fakt, że większe ciała są potrzebne do reprezentowania większych kobiet- mówi nam Cesarz.