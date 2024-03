Sukces TVP Info. "100 pytań do..." strzałem w dziesiątkę

Nielsen Media nie podaje szczegółowych danych dotyczących programu "100 pytań do...", ale raportuje oglądalność całego pasma publicystycznego trwającego od 19:50 do ok 21:00. Pasmo to zanotowało wynik 95 tys. widzów, co przełożyło się na 0,78 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,93 proc. udziału w grupie komercyjnej 16-49.