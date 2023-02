Strasburger ma żonę młodszą o 37 lat. "Każdy się tego boi"

Strasbuger nie sądził, że kobieta będzie kiedykolwiek jego żoną, a potem matką wspólnego dziecka. - To nigdy nie przychodziło mi do głowy. To się wszystko budziło. Te pierwsze zauroczenia często są bardzo mylne i sporo osób z ich powodu ma kłopoty, bo nagle okazuje się, że jak zamieszkamy razem, to zaczynamy zauważać coś, co nam w tej drugiej osobie przeszkadza i czar pryska. W moim wypadku, to uczucie między nami przez to, że było takie dojrzewające, to przez to jest pełne - stwierdził.