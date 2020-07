"Stranger Things": Netflix i twórcy serialu pozwani. Produkcja ma być plagiatem

Serial "Stranger Things" to jeden z największych hitów Netfliksa. Najwidoczniej sukces produkcji nie wszystkim się podoba. Irlandzka firma Irish Rover Entertainment twierdzi, że bracia Matt i Ross Dufferowie dopuścili się plagiatu. Mieli skopiować niemalże w całości treść scenariusza do serialu "Totem", który do tej pory nie ujrzał światła dziennego.