Ekipa "Stranger Things" wkrótce wróci na plan. Będą obostrzenia

Plany filmów i seriali wciąż pozostają zamknięte przez pandemię koronawirusa, jednak powoli zaczyna widać światełko w tunelu. Wraz z rozluźnianiem restrykcji pojawiają się wizje powrotu do pracy z uwzględnieniem nowego reżimu sanitarnego. O tym, jak to może wyglądać przy produkcji 4. sezonu " Stranger Things " mówi Hiro Koda, koordynator kaskaderów.

Do tej pory serialowa ekipa nakręciła na Litwie zaledwie dwa odcinki 4. sezonu, a później lockdown wygonił ich do domów. Kiedy będą mogli powrócić na plan? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka łatwa, biorąc pod uwagę, że pandemia wciąż trwa. Dodatkowo należy wziąć poprawkę na to, że ekipa w tym roku rozdarta jest pomiędzy dwie lokacje – Litwę i plan w Atlancie, zatem od nowa będzie trzeba zaplanować harmonogram. Do tego doliczmy fakt, że każdy stan w USA luzuje restrykcje w innym tempie, a większość obsady przebywa aktualnie w Kalifornii.