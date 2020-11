Strajk Kobiet o dziennikarzach TVP: "Sępy pisowskie"

We wtorek Ogólnopolski Strak Kobiet zorganizował kolejną konferencję prasową, w której - podobnie jak poprzednio - nie mogli uczestniczyć dziennikarze z zaprzyjaźnionych z władzą mediów. Do siedziby organizacji nie wpuszczono przedstawicieli TVP, TV Republika czy "Gazety Polskiej". I tym razem Marta Lempart podkreślała, że konferencja jest dla dziennikarzy. "Państwo, jako służby PiS, możecie pobrać wizję i fonię od policji, ABW jak to cały czas robicie" - powiedziała do zebranych przed wejściem pracowników mediów. Ci, nawet po konferencji, nie dawali jednak za wygraną i cały czas czekali pod drzwiami siedziby OSK.