Pokazał nagranie z "ataku" na reporterkę TVP. Internauci byli zgodni

Po tym długim wprowadzeniu gwiazda TVP Info zapewniła jednak, że dzielni dziennikarze tej stacji nie przestraszyli się gróźb i dalej wykonują swoje obowiązki. To dlatego do siedziby OSK wysłano "znaną" reporterkę, Ksenię Kodymowską , która - co wyraźnie podkreślił Rachoń - została "brutalnie, fizycznie zaatakowana".

- Chodzi o Ksenię Kodymowską i choć rozmawiała z kobietą przy wejściu do biura organizacji walczącej z przemocą, to przemocy wobec naszej dziennikarki użył specjalnie wezwany do tego mężczyzna, który rzucił się na naszą koleżankę - mówił przejęty gospodarz programu "Minęła 20", a następnie pokazał nagranie, które w skrócie można zrelacjonować tak: wezwany mężczyzna powiedział do Kodymowskiej, że zna jej stację i mówi jej do widzenia.